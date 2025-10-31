Meteo – Maltempo insiste in Italia anche nelle prossime ore con possibili temporali intensi: ecco dove

Piogge e temporali padroni d’Italia

Nella giornata odierna piogge e temporali appaiono protagonisti sulla nostra Penisola, con fenomeni localmente anche intensi e che vanno concentrandosi principalmente sulle aree più meridionali, nonché quelle joniche. Un miglioramento relativo è invece avanzato sui settori centro-meridionali, ieri colpiti da instabilità anche spiccata, con l’avanzamento di schiarite parziali, ma con cieli sempre prevalentemente nuvolosi.

Maltempo alimentato da un vortice depressionario sul Mediterraneo meridionale

Il maltempo è alimentato tutt’ora da un vortice depressionario sul Mediterraneo meridionale sul quale fluiscono correnti nettamente più umide e instabili di natura atlantica. Tale dinamica era stata già correttamente prevista non solo in questa sede, ma anche dal Dipartimento della Protezione Civile che, non a caso, aveva già ieri diffuso un’allerta valida per oggi per alcuni settori. Le temperature, peraltro, non subiscono significative variazioni, risultando al più in lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prossime ore con piogge e temporali ancora in arrivo

Benché le precipitazioni continueranno ad interessare aree sempre più meridionali del Paese, il maltempo insisterà su parte della nostra Penisola anche nel corso delle prossime ore: stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo, piogge e possibili temporali, localmente anche intensi, si azioneranno ancora una volta sulle aree joniche di Sicilia e Calabria, con relativo miglioramento altrove, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maggiore stabilità sul resto del Paese

Le condizioni meteo si manterranno relativamente migliori sul resto della nostra Penisola, con la presenza di cieli poco o parzialmente nuvolosi con possibili addensamenti più consistenti lungo il medio-alto versante tirrenico, ma con assenza di fenomeni rilevanti. Le temperature, in questo contesto, confermeranno una certa stazionarietà rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

