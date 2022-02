METEO – MALTEMPO INVERNALE in ITALIA ad inizio settimana per il transito di un FRONTE FREDDO. La TENDENZA

Arriva l’alta pressione portando un assaggio di primavera

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Dopo il passaggio instabile di inizio settimana, un promontorio anticiclonico si sta espandendo sul Mediterraneo ristabilendo condizioni meteo stabili sulla Penisola Italiana. Tra oggi e domani avremo infatti tempo asciutto in Italia con cieli soleggiati da Nord a Sud, anche se non mancheranno nebbie e nubi basse su coste e pianure specie al Centro-Nord. Alta pressione che porterà anche un netto aumento delle temperature, rendendo il clima molto gradevole nelle ore centrali della giornata. Fino a Sabato avremo valori anche di 6-8 gradi al di sopra delle medie del periodo prima la Nord e poi al Sud.

Piccolo cavetto d’onda in transito nel weekend

Come vi abbiamo anticipato anche nei precedenti editoriali, i principali modelli mostrano per il weekend il transito sulla Penisola Italiana di una blanda saccatura saccatura atlantica la quale porterebbe un peggioramento delle condizioni meteo in Italia. Nella giornata di sabato avremo tempo instabile o perturbato sulle regioni settentrionali, con piogge sparse e neve sui rilievi. Sulle regioni di Nord-Est, in particolar modo in Friuli, le precipitazioni potranno risultare molto intense e assumere carattere di rovescio o temporale. Nella giornata di domenica l’instabilità si sposterà verso sud, con precipitazioni che andranno ad interessare soprattutto le regioni adriatiche. Temperature in lieve flessione, ma ancora leggermente sopra la media.

Fronte freddo in arrivo ad inizio settimana

I principali modelli fisico-matematici continuano a confermare un peggioramento meteo di stampo invernale sull’Italia all’inizio della prossima settimana. Evoluzione sinottica che vedrà un robusto campo di alta pressione tra Atlantico ed Europa occidentale, mentre una profonda depressione si muoverà tra Mare del Nord e Paesi Baltici. Questa piloterà un fronte freddo, con aria di estrazione polare al seguito, verso l’Europa orientale e i Balcani, ma che potrebbe interessare anche la Penisola Italiana. In tal caso avremo un calo delle temperature e maltempo soprattutto sulle regioni meridionali e su quelle adriatiche, con neve anche a quote piuttosto basse.

