METEO – MALTEMPO INVERNALE insiste in ITALIA nelle PROSSIME ORE, con PIOGGIA e NEVE: ecco dove

Maltempo in azione in Italia anche oggi

Anche nella giornata odierna le condizioni meteo appaiono perturbate sulla nostra Penisola per effetto di una perturbazione artica che da ieri ha riportato una parvenza di inverno su tutta Italia. Se questo non ha implicato nevicate diffuse sull'intero stivale, ha comunque causato, laddove l'instabilità non colpisce, un calo sensibile delle temperature, che tornano ad allinearsi alla media del periodo se non addirittura al di sotto.

Piogge e nevicate si concentrano perlopiù sul versante adriatico centro-meridionale

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico proiettano un quadro abbastanza chiaro, con il nucleo di maltempo che va ancora una volta concentrandosi principalmente lungo il versante orientali della nostra Penisola, nonché quello adriatico. Rovesci si susseguono infatti dalle Marche in giù con neve a quote collinari o di bassa montagna. Fenomeni interessano in maniera localizzata o sparsa anche i settori tirrenici meridionali.

Maltempo anche nelle prossime ore

Nelle prossime ore e dunque nella serata odierna le condizioni meteo non subiranno grossi scossoni. Stando infatti a ciò che si prospetta dai principali centri di calcolo, il tempo rimarrà perturbato su buona parte dello stivale, nonostante lo spostamento della perturbazione verso il settore balcanico e con temperature che continueranno a registrare valori inferiori alla media del periodo, in particolare sulle aree più orientali del Paese. Ma quali saranno le zone colpite dal maltempo? Scopriamolo nel prossimo paragrafo.

