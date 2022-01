METEO – MALTEMPO INVERNALE sull’ITALIA nelle PROSSIME ORE con NEVE a BASSA QUOTA, i dettagli

Breve pausa dal maltempo oggi

A seguito dell’ondata di maltempo di stampo polare marittimo che ha interessato in particolar modo lo scorso weekend il nostro Paese, con neve che si è presentata spesso a quote bassissime e finanche in pianura in alcune regioni d’Italia (scopri quali), le condizioni meteo sono andate migliorando nella giornata odierna. Tale miglioramento ha interessato l’intero stivale, con una generale cessazione delle piogge e delle nevicate che risulterà solo momentanea.

Afflusso di correnti artiche sull’Italia

Nonostante la cessazione dei fenomeni sia un fatto nella giornata odierna, l’altro fatto è che comunque l’Anticiclone rimane ben distante dal nostro Paese. Il miglioramento è stato infatti causato dall’ingresso di correnti più secche, ma allo stesso tempo fredde di natura artica. Queste hanno fatto sì che nella giornata odierna si registrasse più o meno ovunque un clima decisamente invernale, con temperature in linea con il periodo se non leggermente al di sotto. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Maltempo in arrivo nelle prossime ore

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola andranno tuttavia gradualmente peggiorando nel corso delle prossime ore e con riferimento particolare alla seconda parte di serata. Stando infatti a quello che prospettano i principali centri di calcolo dei rovesci potrebbero prendere origine sul Mar Adriatico e fare ingresso in Abruzzo, dove le precipitazioni saranno nevose a quote decisamente basse, come vedremo nel prossimo paragrafo.

