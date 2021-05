METEO – MALTEMPO live, con TEMPORALI in ITALIA e GRANDINATE e disagi alla popolazione

Situazione barica in Italia ed in Europa

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano. Osservando l’ultima immagine sinottica si denota la presenza di un minimo di bassa pressione esteso tra il nord Italia ed il sud della Francia; questo sta permettendo la confluenza di correnti più instabili provenienti dall’atlantico. Questa zona di bassa pressione si trova in una vasta laguna barica che abbraccia gran parte dell’Europa centrale, che presenta un altro fulcro a sud della Scandinavia (un minimo principale di 1002 hPa). Un piccolo promontorio d’alta pressione si trova a ridosso della penisola Iberica e lambisce la zona dei Pirenei con un massimo di 1019 hPa. La fase di maltempo sarà seguita da un weekend piuttosto instabile specialmente sulle regioni del nord Italia, ma vediamo perché!

Maltempo nel fine settimana, ecco le zone più colpite

Meteo – Il fine settimana sarà caratterizzato da maltempo insistente al nord Italia, anche se i fenomeni risulteranno più esigui. Tempo più stabile sulle regioni del centro-sud dove non mancheranno nubi in transito, che tuttavia non apporteranno precipitazioni. Nel corso della giornata di sabato avremo precipitazioni convettive sulle regioni del settentrione, con fenomeni più intensi sui settori del nord-est. Nel frattempo la perturbazione in allontanamento verso oriente, darà adito alle ultime piogge sulle regioni del sud, come Calabria, Basilicata e Puglia. Anche nella giornata di domenica, non mancheranno le piogge al nord, mentre sul resto della penisola il tempo risulterà decisamente più stabile. Le temperature risulteranno ancora al di sotto delle medie di 2-4°C, sia nei valori minimi che in quelli massimi su tutta la nazione, ma torneranno in media specialmente al sud Italia dalla giornata di domenica. Un piccolo segnale di ripresa si avvertirà a partire dalla seconda parte della prossima settimana, quando si farà spazio una finestra di tempo più stabile in Italia.

Possibile ripresa del tempo nella terza decade di Maggio

Meteo – Come già anticipato per la terza decade del mese, avremo un ritorno di tempo simil-estivo: questo periodo dell’anno è solitamente caratterizzato dai primi tepori che anticipano la bella stagione anche se quest’anno non sembrerebbe andare così. Un debole campo di alta pressione si farà spazio tra mercoledì e giovedì della prossima settimana, andando ad abbracciare le regioni dell’estremo sud. Queste godranno di temperature più consone al periodo, che localmente potranno raggiungere anche i 30°C (specie tra Sicilia e Sardegna). Mentre il resto della penisola dovrà attendere per avere un pò di stabilità, in queste ore il maltempo sta imperversando con fenomeni anche intensi, ma scopriamo dove nell’ultimo paragrafo!

