METEO – TEMPORALI e NUBIFRAGI in arrivo sull’ITALIA nella serata odierna. Ecco le zone più colpite dal MALTEMPO

Situazione sinottica europea e italiana

Buongiorno cari lettori del Centro Meteo Italiano. L’attualo scenario sinottico mostra una vasta area depressionaria che coinvolge tutto il continente europeo e l’Atlantico settentrionale. Nella mattinata odierna un minimo di pressione si è portato sul Mediterraneo occidentale e muoverà verso est. Nel pomeriggio arriverà sul Tirreno centrale portando un intenso peggioramento delle condizioni meteo su tutta l’Italia. Andiamo quindi a vedere che cosa accadrà.

Previsioni meteo sull’Italia per la giornata odierna

Nella mattinata odierna avremo condizioni meteo instabili al centro-nord con cieli irregolarmente nuvolosi e piogge sparse sulle regioni settentrionali. Nella seconda parte della mattina il minimo sul Mediterraneo occidentale inizierà a portare le piogge sulla Sardegna ad iniziare dai settori nord-occidentali. Per la tarda mattinata le piogge saranno diffuse su tutta la regione, anche molto intense, con locali rovesci e temporali. Nel pomeriggio le precipitazioni diverranno diffuse su tutto il Nord, con piogge intense ma anche locali acquazzoni, specie sulla Liguria di Levante. Sempre nelle ore pomeridiane le piogge inizieranno a cadere anche su Lazio e Toscana e poi tra la serata e la nottata si estenderanno a tutto il centro-sud, con precipitazioni molto intense e pericolo nubifragi, di cui parleremo all’ultimo paragrafo. Andiamo ora vedere le previsioni meteo per il weekend.

Previsioni meteo per il weekend

Nella giornata di domani il minimo di pressione continuerà a muoversi verso sud-est, portandosi per la tarda mattinata sulla Grecia. Le condizioni meteo vanno cosi migliorando sulla penisola italiana, con un temporaneo aumento del geopotenziale. Nella mattinata di sabato avremo ancora qualche pioggia tra Calabria, Basilicata e Puglia ma in graduale esaurimento. Sul resto d’Italia avremo cieli parzialmente nuvolosi sulle regioni centrali e le Isole maggiori e nuvolosità variabile su quelle settentrionali, con tempo ovunque asciutto. Delle precipitazioni cadranno sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio avremo cieli variabili al nord con piogge sparse su Triveneto, Lombardia e Liguria. Al centro-sud, nuvolosità in leggero aumento ma con condizioni meteo asciutte. Nella giornata di domenica flussi umidi porteranno cieli nuvolosi sulle regioni settentrionali con piogge sparse, specie sul Triveneto. Qualche pioggia cadrà anche sulle zone settentrionali di Toscana, Umbria e Marche. Tempo asciutto sul resto del Paese con nuvolosità variabile al Centro e parzialmente nuvoloso o sereno tra Sud e Isole Maggiori. Andiamo ora a vedere l’entità del maltempo che colpirà in serata il centro-sud.

