Meteo – Intensa ondata di caldo, potrebbe durare almeno fino a Ferragosto con punte di +40°C

Weekend estivo sull’Italia con caldo in ulteriore aumento

Alta pressione in affermazione sull’Europa centro-meridionale e Mediterraneo, determina condizioni generalmente estive su tali Nazioni. Il sole preverrà nel corso del weekend anche sull’Italia, salvo occasionali quanto brevi acquazzoni pomeridiani a ridosso delle Alpi. Temperature che tenderanno a salire ulteriormente toccando punte di +40°C sui settori interni tirrenici del centro Italia.

Dominio anticiclonico la prossima settimana sull’Europa

Centri di calcolo odierni mostrano un dominio anticiclonico sull’Europa centro-meridionale per tutta la prossima settimana. Valori di geopotenziale che risulteranno anomali in particolare sulle nazioni centrali, comparto balcanico sino alla Penisola Ellenica e Turchia, mentre il “cuore” della bolla d’aria calda si farà sentire in particolare tra Penisola Iberica, Francia, Regno Unito e tra Italia e Balcani.

Intensa ondata di caldo sull’Italia nei prossimi giorni con picchi di +40°C

Ondata di caldo in accentuazione già nel corso del weekend sull’Italia, specie su Pianura Padana e zone interne tirreniche con picchi locali vicini ai +40°C, ma che ci farà compagnia almeno fino alla festività del Ferragosto. Le temperature si manterranno per gran parte della prossima settimana al di sopra delle medie del periodo anche di 5-7°C al centro-nord e fino a 7-9°C sulle Alpi. I picchi più elevati sono attesi in particolare sulla Pianura Padana e settori tirrenici, nonché sulla Sardegna e Basilicata, dove le massime sfioreranno i +40°C per più giorni consecutivi.

Caldo intenso fino a quando?

Centri di calcolo probabilistici mostrano una configurazione dominata dall’anticiclone per tutta la prossima settimana interessare l’Europa ed il Mediterraneo. Ondata di caldo intenso che potrebbe quindi durare almeno 7-10 giorni sull’Italia. Dopo il 18 agosto non è escluso il ritorno di qualche impulso atlantico per un possibile calo di geopotenziale sul centro Europa, ma da confermare. Rimanete aggiornati!

