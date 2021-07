METEO – MALTEMPO nel MOLISE, NUBIFRAGI e TROMBE MARINE nei pressi di TERMOLI; il video

L’Italia nella morsa del maltempo

Meteo – Dopo aver colpito duro sul centro Europa, il maltempo ha raggiunto anche l’Italia negli ultimi giorni. Una vasta circolazione ciclonica è in azione tra i Balcani ed il Mediterraneo centrale, alimentando condizioni meteo decisamente instabili. L’aria fredda presente in quota e la circolazione di bassa pressione ben strutturata a tutte le quote, vanno ad alimentare la fenomenologia che si presenta a tratti anche di forte intensità. Nella giornata di ieri, sabato 17 luglio, una tromba marina si è abbattuta sul litorale marchigiano, mentre un nubifragio ha interessato alcune aree della Puglia. Nella scorsa notte un nubifragio ha mandato in tilt la città di Palermo, mentre in questa prima parte del mattino è il Molise a fare i conti con il maltempo. Nella pagina successiva vi parleremo infatti di una tromba marina che ha interessato le coste molisane a largo di Termoli e delle forti piogge che insistono sulla regione adriatica.

Meteo in atto sull’Italia

Meteo – Il maltempo insiste in questa prima parte di giornata sull’Italia. La vasta circolazione ciclonica penalizza in particolare le regioni meridionali e del medio Adriatico, dove anche in questo inizio di giornata ritroviamo molte nubi e temporali localmente intensi. In particolare piogge e temporali sono in atto su Abruzzo, Molise, zone interne della Campania e settori tirrenici si Sicilia e bassa Calabria. Ampie sono le schiarite sulla Sardegna ed il nordovest Italia, dove la pressione tende gradualmente ad aumentare da ovest, mentre sul resto d’Italia si alternano nubi a schiarite.

Prossime ore ancora a rischio nubifragi

Meteo – Nelle prossime ore rimarrà ancora elevato il rischio nubifragi su molte regioni italiane. In particolare il maltempo insisterà sul medio-basso Adriatico, Campania, Calabria e Sicilia nordorientale. Non è esclusa la possibilità per la formazione di nuove trombe d’aria. Instabilità, ma meno intensa, è attesa anche al nordest, Lazio e zone interne della Toscana. La ventilazione si manterrà dai quadranti settentrionali, con le temperature attese ancora al di sotto delle medie del periodo specie al sud e sul medio Adriatico. Nubifragi e trombe marine nel Molise, nella prossima pagina tutti i dettagli ed un contributo video!

