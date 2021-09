METEO – MALTEMPO NO STOP, altre PIOGGE e TEMPORALI in arrivo: scatta l’ALLERTA della Protezione Civile

Dopo i rovesci e i temporali residui attesi nella notte sulle regioni nordorientali, le condizioni meteo volgeranno verso un temporaneo miglioramento: dal pomeriggio infatti l’instabilità esploderà di nuovo lungo la catena alpina e l’Appennino Tosco-Emiliano, in possibile sconfinamento successivo verso le pianure emiliano-romagnole. Possibili precipitazioni, localmente anche intense, sulla Toscana settentrionale e, in maniera isolata, sul resto della dorsale appenninica. Relativamente più stabile e asciutto sul resto del Paese. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Lunedì 20 settembre 2021:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Alta pianura orientale

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Orobie bergamasche

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Orobie bergamasche

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Alta Valtellina, Valcamonica

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali.