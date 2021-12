METEO – MALTEMPO NO STOP con TEMPORALI e NEVE in ITALIA: ecco l’ALLERTA della Protezione Civile

In serata ancora maltempo con neve a bassissima quota

Condizioni meteo mediamente perturbate si sono registrate oggi sulle regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con la prima neve fino in pianura stagionale al nord Italia. Nelle prossime ore l’instabilità continuerà ad interessare tali settori, estendendosi fin sulla Campania, con fenomeni anche localmente intensi nelle zone interne di quest’ultima e di Toscana e Lazio. Nevicate a bassissima quota in pianura o prossime ad essa al nord, mentre al nordest la quota neve si attesterà fin sui 300/400 metri (scopri dove di preciso).

Domani altra giornata di maltempo

L’afflusso di correnti polari continuerà a portare maltempo anche nella giornata di domani giovedì 9 dicembre sulla nostra Penisola, con le piogge e i temporali che si centreranno principalmente sulle regioni centro-meridionali (soprattutto del settore tirrenico). La quota neve scenderà su tutto l’Appennino centro-meridionale intorno ai 1.000/1.200 metri. Rovesci attesi anche sulle regioni nordorientali, dove fiocchi cadranno fin sui 600/800 metri in particolare in Friuli Venezia Giulia e alto Veneto fino al mattino. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Veneto settentrionale, Toscana meridionale, Umbria occidentale, Sardegna occidentale, Lazio orientale e meridionale, Abruzzo orientale, Molise, Campania, Basilicata, Puglia settentrionale e meridionale, Calabria e Sicilia centro-occidentale e settentrionale, con quantitativi cumulati localmente moderati, in particolare sul versante tirrenico di Campania meridionale, Basilicata e Calabria centro-settentrionale; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Centro-Sud, su Emilia-Romagna, Liguria di Levante e resto del Triveneto, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Nevicate: residue mediamente al di sopra dei 300-500 m sul Nord-Est ed Emilia-Romagna, con apporti al suolo generalmente deboli; al di sopra dei 500-700 m su Appennino toscano, con apporti al suolo generalmente deboli; al di sopra dei 900-1100 m su Sardegna, Umbria, Lazio orientale e settori appenninici di Marche, Abruzzo e Molise, con apporti al suolo generalmente deboli; al di sopra dei 1100-1300 m sul Sud peninsulare, con apporti al suolo deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: valori minimi in locale sensibile aumento al Sud, massimi in locale sensibile diminuzione su Sardegna. Gelate diffuse al Nord. Venti: da forti a burrasca occidentali su Sardegna, Sicilia e regioni meridionali peninsulari. Mari: molto agitati il Mare e il Canale di Sardegna, agitati tutti i restanti bacini occidentali e meridionali; molto mosso l’Adriatico al largo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

