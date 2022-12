Meteo – Maltempo no stop in Italia, ancora piogge e possibili temporali: ecco l’allerta della Protezione Civile

Maltempo in azione in Italia a causa di una perturbazione polare

Una perturbazione di origine polare marittima ha raggiunto l’Italia nella giornata odierna, rinvigorendo le preesistenti condizioni di maltempo con piogge e occasionali temporali localmente anche intensi. In serata, malgrado una tendenza ad un parziale miglioramento, il tempo si manterrà settorialmente perturbato su alcune zone dello stivale (scopri quali), con clima che si manterrà sostanzialmente invariato rispetto a quanto percepito nelle precedenti 24 ore.

Domani ancora maltempo con neve a bassa quota

Lo spostamento della perturbazione sul settore balcanico determinerà comunque maltempo sulle aree nordorientali dello stivale e in particolare in Veneto, dove sono attesi rovesci e nevicate al di sopra dei 200/400 metri. Una quota simile è prevista per l’Appennino Tosco-Emiliano, di sponda soprattutto emiliana, con fenomeni mediamente deboli o moderati. Maltempo residuo nelle prime ore della notte del mattino, anche intenso, sulla Calabria tirrenica, mentre un peggioramento blando attenderà la Sicilia (specie zone occidentali) in serata. Altrove le condizioni meteo si manterranno relativamente più stabili e asciutte, con temperature mediamente in calo ovunque.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania meridionale, Basilicata tirrenica, settori tirrenici della Calabria e settori tirrenici della Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino, Lombardia meridionale, Emilia-Romagna, Toscana centro-settentrionale, Umbria settentrionale, Marche settentrionali, settori tirrenici della Sicilia occidentale e sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna meridionale e restanti zone del Centro-Sud, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Nevicate: al di sopra dei 300-500 metri su Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, localmente fino a quote di pianura e con apporti al suolo generalmente deboli; al di sopra dei 700-900 metri su Appennino toscano ed Umbro marchigiano con apporti al suolo generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale sensibile diminuzione su tutto il Paese, marcata sulle Alpi. Venti: di burrasca occidentali su Sardegna, Sicilia e Calabria; da forti a burrasca occidentali sul resto del Sud e sui settori costieri di Toscana meridionale e Lazio; forti dai quadranti settentrionali sulle zone costiere dell’Alto Adriatico, su Romagna, Marche e Liguria. Attenuazione dal pomeriggio ad iniziare dai settori occidentali. Mari: agitati i bacini occidentali e meridionali, molto mossi gli altri mari.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Domenica 11 dicembre 2022:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Emilia Romagna: Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiascio – Topino, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

