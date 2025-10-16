Meteo – Maltempo no stop in Italia, con temporali e possibili nubifragi: scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco dove

Serata di maltempo in Italia

La serata odierna sarà ancora una volta contrassegnata dalla presenza di un vortice depressionario sul Mediterraneo meridionale, con piogge, temporali e possibili locali nubifragi sulle aree joniche del Paese. Una ventilazione settentrionale più secca, ma anche più fresca, che è poi quella che alimenta il maltempo al sud, assicura e assicurerà invece condizioni meteo nettamente migliori sulle regioni centro-settentrionali, come dimostrano anche le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico, con temperature che, in questo contesto, quando non stazionarie, appariranno in lieve diminuzione.

Maltempo ad oltranza, possibili nubifragi anche per domani

Il lento spostamento del vortice depressionario verso est, in direzione cioè del Mediterraneo orientale, determinerà un relativo miglioramento in alcune regioni del Paese, in particolare in Sicilia e Basilicata, mentre piogge e temporali continueranno ad azionarsi ad intermittenza in Puglia e Calabria, con fenomeni localmente anche intensi e a possibile carattere di nubifragio, specie sulla prima. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi, o risulteranno in leggero calo.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, in attenuazione pomeridiana, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia, Molise e Abruzzo meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sulla Puglia meridionale; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia settentrionale, Calabria, Basilicata, Campania, resto di Abruzzo e Marche meridionali, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: nessun fenomeno significativo. Venti: forti orientali sulla Puglia meridionale, tendenti a ruotare da Nord e in attenuazione; localmente forti settentrionali sulla Sicilia e sui restanti settori ionici, in attenuazione. Mari: localmente agitati lo Ionio orientale ed il Canale d’Otranto, localmente molto mossi i restanti bacini meridionali, tutti tendenti ad attenuazione pomeridiana.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Venerdì 17 ottobre 2025:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Puglia: Salento

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Puglia: Salento

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico.

