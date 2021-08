METEO – MALTEMPO NO STOP in ITALIA, la Protezione Civile diffonde l’ALLERTA, ecco le ZONE COLPITE

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lazio nord-orientale, Abruzzo, Molise, Appennino campano, Puglia centro-settentrionale e ionica e settori settentrionali e orientali della Basilicata, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Campania, Basilicata e Puglia, sulle restanti zone interne, appenniniche e meridionali del Lazio e su settori settentrionali e ionici centrali della Calabria, settori orientali della Sardegna, Umbria orientale e meridionale, settori alpini, pedemontani e adiacenti pianure del Piemonte, Valle d’Aosta orientale, settori alpini e prealpini della Lombardia, rilievi del Trentino, settori appenninici e di pianura occidentale dell’Emilia e sui rilievi della Romagna, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime da elevate a localmente molto elevate sulla Sicilia orientale. Venti: nella prima parte della giornata, localmente forti settentrionali su basso Piemonte e Liguria centrale, e localmente forti nord-orientali sui settori costieri dell’alto versante adriatico, specie quelli di Veneto e Friuli Venezia Giulia, in successiva generale attenuazione. Mari: temporaneamente molto mosso l’alto Adriatico nella prima parte della giornata. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri .

Una circolazione depressionaria resisterà sull' Italia per la giornata di domani mercoledì 25 agosto e conseguentemente il maltempo continuerà ad interessare la nostra Penisola. Piogge e temporali si concentreranno soprattutto sul medio-basso versante adriatico, con fenomeni che potranno colpire anche l'Appennino, le Alpi marittime e l'arco alpino nordorientale. Rimane invece più asciutto sul resto del Paese, con temperature comunque più fresche rispetto al recente passato.

E’ dalla giornata di ieri che la nostra Penisola assiste al ritorno del maltempo a causa di un affondo perturbato di natura atlantica che, mentre ieri ha per l’appunto portato temporali e piogge sulle regioni settentrionali, quest’oggi si è concentrato maggiormente su quelle centrali. Piogge e temporali hanno colpito nel pomeriggio soprattutto il versante tirrenico, mentre attualmente sono in azione su quello adriatico, dove si spegneranno entro fine serata .

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Mercoledì 25 agosto 2021:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A1

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Appennino di Rieti

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Piemonte: Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A1

Lazio: Appennino di Rieti

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento.