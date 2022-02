METEO – MALTEMPO persiste in ITALIA anche nelle PROSSIME ORE con ROVESCI e NEVICATE, ecco le ZONE COLPITE

Maltempo in azione al sud Italia

Assistiamo nella giornata odierna alla prosecuzione dell’ondata di maltempo che interessa la nostra Penisola già da quasi 48 ore, in particolare dalla seconda parte della giornata di lunedì, con piogge e nevicate che, sulle regioni settentrionali, sono state segnalate a quote molto basse, con qualche fiocco persino in pianura nella notte di ieri. Rovesci localmente anche intensi stanno in particolare colpendo il meridione quest’oggi, con nevicate intorno ai 1.100/1.200 metri.

Tempo più stabile al centro-nord

Condizioni meteo decisamente più stabili si presentano invece nella giornata odierna sulle regioni centro-settentrionali, sia pur in un contesto di cieli perlopiù disturbati al nord che scaturiscono localmente anche dei veloci rovesci di debole intensità, mentre al centro si osservano maggiori schiarite. Il fronte instabile si è infatti spostato al sud e ciò ha favorito l’ingresso di correnti più secche sul resto della nostra Penisola. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ancora maltempo nelle prossime ore

Tuttavia la perturbazione che sta momentaneamente colpendo le regioni meridionali non si esaurirà di certo in serata ed anzi, le prossime ore stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, saranno ancora caratterizzate dal maltempo. Questo grazie alla persistente ventilazione proveniente dai quadranti settentrionali, che determineranno un peggioramento soprattutto sui settori tirrenici meridionali, ma non solo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.