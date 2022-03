METEO – MALTEMPO residuale con clima INVERNALE: la Protezione Civile emana l’ALLERTA, ecco dove

Maltempo in azione sull’Italia

Nella giornata odierna si è assistito ad una nuova ondata di maltempo di stampo prettamente invernale, dovuta all’affondo di una saccatura di origine artica nel Mediterraneo centrale. Rovesci hanno interessato alcuni settori tirrenici meridionali, ma si sono concentrati soprattutto lungo il settore orientale della nostra Penisola e dunque lungo il versante adriatico. Nelle prossime ore il maltempo insisterà ancora su alcuni settori dello stivale (scopri quali).

Domani maltempo residuale, soprattutto tra pomeriggio e sera

Rovesci sempre meno diffusi interesseranno nelle prime ore della notte di domani domenica 6 marzo il medio-basso versante adriatico (soprattutto zone interne) con possibili sconfinamenti su Basilicata e zone interne della Campania. Tra il pomeriggio e la sera di domani poi maltempo residuale potrà colpire le zone dell’Appennino Lazio-Abruzzese in maniera sempre piuttosto blanda e isolata, con occasionali sconfinamenti su basso Lazio (frusinate). Precipitazioni isolate e deboli anche in Calabria, specie tirrenica. Relativamente più stabile e asciutto altrove con clima invernale. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, fino al mattino, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime basse al Nord e sulle zone interne peninsulari. Venti: localmente forti nord-orientali sull’alto versante adriatico e localmente forti dai quadranti settentrionali su tutte le regioni centro-meridionali, con raffiche sui rilievi appenninici settentrionali e su Toscana, Alto Lazio, Molise, Puglia e Basilicata, in attenuazione nella seconda parte della giornata. Mari: localmente molto mossi l’Adriatico, il Tirreno, il Canale di Sardegna e lo Ionio; tutti con moto ondoso in attenuazione. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

