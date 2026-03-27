Meteo – Maltempo residuale in arrivo con pioggia e neve: scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco dove

Piogge, rovesci e nevicate in arrivo in Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano mediamente perturbate, con piogge e rovesci in transito sul medio versante adriatico e sul settore tirrenico meridionali, con neve a quote relativamente basse e continueranno a farlo per il resto della serata, alimentati da correnti più fredde di natura polare marittima. Le temperature, infatti, si attestano su valori inferiori alla media di riferimento in tutto il Paese, al netto della stabilità sul medio Tirreno e sulle regioni settentrionali.

Maltempo in arrivo anche per domani

Piogge e rovesci continueranno ad insistere sul medio versante adriatico e basso Tirreno espandendosi anche sul settore adriatico meridionale entro la mattinata di domani sabato 28 marzo, con neve sempre a quote relativamente basse. Un miglioramento avanzerà a partire dal pomeriggio, con fenomeni in graduale esaurimento e rovesci residuali possibili anche sulla Calabria, con neve qui fin sui 1.000/1.200 metri. Le temperature, in questo contesto, subiranno mediamente un primo aumento rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Abruzzo, Molise, Puglia centro-meridionale, Calabria meridionale e Sicilia nord-orientale. Nevicate: residue, nelle prime ore della giornata, al di sopra dei 800-1000 m su settori appenninici di Abruzzo e Molise, con apporti al suolo generalmente deboli. Temperature: massime in sensibile aumento sulle regioni centrali e sui settori alpini. Venti: localmente forti dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, sui settori adriatici ed appenninici centrali e su Lazio e bassa Toscana, in attenuazione a partire dalle regioni centrali. Mari: molto mossi tutti i bacini centro-meridionali, localmente agitati il Mare e Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno occidentale e l’Adriatico centro-meridionale.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 28 marzo 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale

Marche: Marc-2, Marc-6, Marc-4

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale

Marche: Marc-5, Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

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