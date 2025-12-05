Meteo – Maltempo residuale in arrivo in Italia nelle prossime ore con possibili temporali: i dettagli

Quadro perturbato sull’Italia

Le condizioni meteo rimangono ancora perturbate sulla nostra Penisola, benché un miglioramento sta avanzando in queste ore su tutti i settori centro-settentrionali. Una nuova depressione mediterranea si attiva al sud e sarà piuttosto rapida, comunque in grado di portare rovesci e occasionali temporali. I fenomeni mediamente appaiono moderati, con temperature che, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Allerta meteo della Protezione Civile

Il quadro previsionale suggeriva già nella giornata di ieri la prosecuzione del maltempo quest’oggi, con piogge e occasionali temporali per cui la Protezione Civile aveva emesso un’allerta valida per oggi per alcuni settori. L’instabilità non si è fatta attendere e si trasferisce, in queste ore, solamente sulle regioni meridionali, con temperature che, come scritto in precedenza, risultano pressoché stazionarie.

Maltempo in arrivo anche nelle prossime ore

Benché le condizioni meteo risultino in queste ore in miglioramento sulla nostra Penisola, qualche nota di maltempo insisterà comunque in serata sulle regioni meridionali stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Piogge e possibili occasionali temporali potranno infatti interessare la Sicilia tirrenica e la Puglia, con fenomeni mediamente moderati.

Maggiore stabilità e relativo bel tempo altrove

Le condizioni meteo risulteranno invece nettamente più stabili e asciutte sulle regioni centro-settentrionali per effetto del suddetto miglioramento che, tra l’altro, sta apportando schiarite talvolta anche ampie, con cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni, risultando al più in diminuzione in alcuni settori dello stivale.

