Meteo – Piogge e possibili temporali residui in Italia, la Protezione Civile diffonde l’allerta: ecco dove

Maltempo in serata con neve sulle Alpi

Nella serata odierna il maltempo continua a rimanere protagonista sullo scenario meteorologico del Mediterraneo centrale, con piogge e possibilità di temporali lungo il medio-basso versante tirrenico e sulle aree più settentrionali dello stivale, dove la neve scenderà fin sui 1.100/1.200 metri e localmente anche più in basso, specie sul Trentino Alto Adige. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Maltempo in arrivo per domani

Nella giornata di domani venerdì 5 dicembre le condizioni meteo rimarranno mediamente perturbate in Italia, con rovesci e possibili occasionali temporali residuali che, entro sera, andranno a circoscriversi unicamente sulle regioni meridionali, con miglioramento in vista sulle regioni centro-settentrionali e accenno a qualche schiarita. Le temperature, in questo contesto, confermeranno i valori registrati quest’oggi con fisiologiche oscillazioni.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori costieri di Abruzzo meridionale, Molise e Puglia garganica, su settori tirrenici di Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, su Sardegna settentrionale e centro-meridionale occidentale e Sicilia occidentale settentrionale e meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Triveneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana settentrionale e tirrenica, settori meridionali di Umbria e Marche, restanti zone di Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia e Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: senza grandi variazioni. Venti: da forti a burrasca nord-occidentali su Sardegna e Sicilia occidentale e meridionale; forti settentrionali su Liguria, Appennino settentrionale e Toscana; localmente forti settentrionali su tutte le zone adriatiche, Umbria ed alto Lazio. Mari: agitato il Mar di Sardegna e Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia. Molto mossi i restanti bacini occidentali e meridionali.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Venerdì 5 dicembre 2025:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Toscana: Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Toscana: Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.