Meteo – Maltempo residuo in arrivo in Italia con piogge e qualche temporale: scatta l’allerta della Protezione Civile

Verso un miglioramento del tempo in serata

A seguito di una giornata particolarmente perturbata e con fenomeni a tratti anche piuttosto violenti e in grado di causare notevoli problemi in Emilia Romagna, dove si registrano persino due vittime, le condizioni meteo progrediscono verso un miglioramento in queste ore e che verrà sostanzialmente confermato nelle prossime, con rovesci residuali che potranno interessare solo la Calabria jonica. Le temperature non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Maltempo ancora in arrivo per domani

Nella giornata di domani giovedì 4 maggio l’Anticiclone africano prenderà il sopravvento su buona parte dello stivale, con rovesci residuali sulla Calabria jonica nella notte e qualche rovescio o temporale sparso sulla punta meridionale della Sicilia nel pomeriggio, quando fenomeni più localizzati riguarderanno l’Appennino centro-meridionale con occasionali sconfinamenti fin sulla costa sul basso versante tirrenico. Tempo che tornerà a migliorare in serata con l’esaurimento generale della fenomenologia. Rimane delicata la situazione in Emilia Romagna a causa della piena dei corsi d’acqua, con la Protezione Civile costretta ad emanare un’allerta rossa per rischio idrualico, come vedremo nei paragrafi successivi.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente evoluzione diurna, anche a carattere di rovescio o temporale, su Basilicata, Puglia meridionale e ionica, Calabria e Sicilia centrale e sud-orientale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati su Basilicata meridionale, Calabria e Sicilia sud-orientale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile aumento. Venti: inizialmente forti settentrionali sui settori ionici della Calabria centro-meridionale e sulla Puglia meridionale, in rapida attenuazione. Mari: molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio, con moto ondoso in attenuazione a partire dai settori sottocosta.

Allerta rossa, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Giovedì 4 maggio 2023:

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia Romagna: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Pianura modenese di Secchia e Panaro

Lombardia: Bassa pianura orientale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna romagnola

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico.

