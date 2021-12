METEO – MALTEMPO residuo prima del ritorno dell’ALTA PRESSIONE, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Sicilia settentrionale, Calabria e Basilicata tirrenica, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati su Sicilia nord-orientale e Calabria centro-meridionale. Nevicate: mediamente al di sopra dei 1500-1700m su tutte le zone alpine, con quota neve in ulteriore aumento e apporti al suolo da moderati ad abbondanti sui settori occidentali, deboli altrove. Visibilità: nottetempo e primo mattino nebbie diffuse sulle pianure del Nord. Temperature: massime in locale sensibile aumento sul Nord Ovest. Venti: forti o di burrasca nord-occidentali sulle due isole maggiori e sulla Calabria centro-meridionale, in attenuazione dal pomeriggio-sera; localmente forti nord-occidentali su Puglia e settori ionici settentrionali della Calabria; localmente forti di Fohn sulle zone alpine. Mari: agitati il Mare e Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale; molto mossi il Tirreno centro-meridionale ed il Mar Ligure; tendenti a localmente molto mossi l’Adriatico centro-meridionale e lo Ionio settentrionale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri .

Assistiamo e assisteremo nel corso della serata corrente a condizioni di maltempo persistente sulla nostra Penisola, anche se localizzato ad alcuni settori di quest’ultima. In particolare, rovesci mediamente deboli o moderati riguardano e riguarderanno le aree frapposte tra il messine e il reggino tirrenici, ma colpiscono e colpiranno anche le Alpi occidentali, dove la neve scende e scenderà solamente a quote di montagna ( scopri precisamente dove ).

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Mercoledì 29 dicembre 2021:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Valle d’Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne