Meteo – Maltempo si abbatte in Liguria: nubifragio con allagamenti a Savona, i dettagli

Italia tra anticiclone ed infiltrazioni umide

Italia divisa in due con un promontorio anticiclonico di matrice nord africana che insiste al centro-sud ed Isole, causando condizioni meteo estive con caldo in ulteriore aumento, mentre al nord insistono correnti umide oceaniche a rendere l’Estate piuttosto dinamica. Un nuovo peggioramento sta interessando parte del nord con temporali anche intensi.

Maltempo Liguria: nubifragi nel savonese

Nel corso delle prime ore del mattino una struttura temporalesca stazionaria ha preso forma nel savonese. La particolare orografia ligure ha determinato una linea di confluenza tra le correnti sciroccali e quelle settentrionali poco a largo delle coste liguri, favorendo l’innesco di tale cella temporalesca che in poco tempo ha scaricato al suolo ingenti quantitativi di pioggia. Accumuli pluviometrici che sulle coste raggiungo i 80-100 mm nel savonese con una punta di 130 mm nella stazione meteo di Savona Zinola. Inevitabili i disagi con la località di Savona che ha fatto i conti con allagamenti diffusi e disagi alla circolazione. In particolare le zone più colpite sono state via Nizza e corso Vittorio Veneto, sul lungomare. Tre squadre dei pompieri intervenute, Savona, Toirano e Varazze. Impegnati anche gli agenti della polizia locale per i sottopassi allagati in corso Svizzera, via Cilea, via Giacchero. L’acqua ha invaso anche alcune cantine e gli androni di alcuni palazzi.

Meteo attuale

Situazione meteorologica che al momento ha subito un miglioramento con il maltempo che ha concesso una tregua sulla Liguria. I cieli risultano tuttavia molto nuvolosi per nubi addossate dalle umide correnti sciroccali.

Tendenza meteo prossime ore

Condizioni meteo che si manterranno instabili sulla Liguria anche nel corso del pomeriggio con rischio piogge e temporali specie sui settori di ponente ed appenninici. Nuovo impulso perturbato atteso al nord nella notte, ma con correnti in graduale rotazione dai quadranti occidentali, quindi con i fenomeni che tra la notte e la prima parte della giornata di lunedì tenderanno a trasferirsi tra genovese e levante ligure, dove non si escludono ancora locali nubifragi.

