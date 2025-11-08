Meteo – Maltempo su parte d’Italia con rischio temporali, scatta l’allerta della Protezione Civile

Oggi tempo incerto su parte del sud ed Isole, più stabile al nord

Weekend al via con una giornata di sabato caratterizzata dall’azione di una bassa pressione tra le Baleari ed il Mar di Sardegna. Al mattino attese nubi irregolari al sud ed Isole con qualche acquazzone sulle coste di Campania e tirreniche di Basilicata ed alta Calabria. Molte nubi attese anche sul medio Adriatico con qualche locale pioviggine sulle coste di Marche ed Abruzzo; più sole su Lazio, Toscana e settori alpini, nubi innocue sulla Pianura Padana, ma in diradamento. Nel corso del pomeriggio attesi acquazzoni su Campania, Basilicata, Calabria e Puglia, peggiora sulla Sardegna con precipitazioni sparse, più frequenti ed abbondanti sui settori sud-occidentali dell’Isola. Nubi alternate a schiarite sulle regioni centrali, più soleggiato al nord. Nel corso della sera attesi ancora acquazzoni sulla Sardegna, Salento e settori tirrenici di Calabria e Basilicata, peggiora sulla Sicilia.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Di seguito vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso dalla Protezione Civile e valido per oggi, sabato 8 novembre 2025 (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale specie nella prima parte della giornata, sui settori tirrenici della Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati moderati; sparse dal pomeriggio-sera, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, cin quantitativi cumulati moderati, specie sui settori centro-meridionali dell’isola; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Calabria, sui settori tirrenici e meridionali della Campania e su Basilicata, Puglia garganica e centro-meridionale, Sicilia occidentale, settori tirrenici e meridionali del Lazio, Marche meridionali, Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati nelle prime ore sul settore occidentale della Puglia garganica e sul settore tirrenico della Calabria meridionale, e in serata sulla Sardegna centro-meridionale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: localmente forti meridionali nelle prime ore sulla Puglia meridionale, in rapida attenuazione; tendenti a forti sud-occidentali sulla Sardegna meridionale.

Mari: molto mosso, tendente ad agitato, il Canale di Sardegna; inizialmente e localmente molto mossi il Tirreno meridionale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio, con moto ondoso in attenuazione.

Allerta meteo: ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, Sabato 8 novembre 2025:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Puglia: Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento

Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Campidano, Iglesiente, Bacino del Tirso

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Puglia: Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento

Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Campidano, Iglesiente, Bacino del Tirso.

