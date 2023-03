Meteo – Maltempo torna a colpire l’Italia con piogge e possibili temporali: ecco l’allerta della Protezione Civile

Possibile peggioramento nella seconda parte di serata

A seguito di una giornata caratterizzata pressoché totalmente dalla generale stabilità sulla nostra Penisola, contrariamente peraltro a ciò che è spesso avvenuto nella corrente settimana, nella serata odierna le condizioni meteo potrebbero tendere ad un lieve peggioramento sul medio versante adriatico, con l’ingresso di isolati rovesci deboli o al più moderati. Le temperature non subiranno variazioni rilevanti o risulteranno in aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Maltempo su alcuni settori del sud per domani

Una circolazione depressionaria che insisterà sul settore balcanico nella giornata di domani domenica 12 marzo causerà un lieve peggioramento anche sulla nostra Penisola, con l’ingresso di rovesci anche a possibile carattere temporalesco che interesseranno principalmente i settori interni del sud peninsulare, specialmente della Calabria. Migliora in serata con generale cessazione dei fenomeni, fatte salve isolate eccezioni. Le temperature si manterranno stazionarie o risulteranno in diminuzione nei settori adriatici.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Sicilia tirrenica centro-orientale, Calabria, Basilicata ionica, Puglia ionica centrale e Valle d’Aosta, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sulla Calabria centro-meridionale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in locale sensibile diminuzione su Piemonte meridionale, Emilia-Romagna, Toscana e Marche; massime in locale sensibile diminuzione sui settori adriatici. Venti: forti dai quadranti occidentali su Sardegna, Sicilia e Calabria meridionale, in attenuazione pomeridiana; tendenti a localmente forti settentrionali su Puglia meridionale e sui settori ionici della Calabria centrale. Mari: da molto mossi ad agitati il Mare di Sardegna, il Tirreno meridionale e lo Stretto di Sicilia, con moto ondoso in attenuazione; molto mossi il Mar Ligure, il Tirreno centrale, il Canale di Sardegna e lo Ionio, con moto ondoso in attenuazione; tendente a molto mosso l’Adriatico meridionale.

CONTINUA A LEGGERE.