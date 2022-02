METEO MARZO – L’inverno giunge alla conclusione. Ecco gli SCENARI previsti per la fine della STAGIONE

Tempo stabile a oltranza: la situazione

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! Un campo d’alta pressione sta condizionando il tempo meteorologico sul nostro territorio. Nelle prossime ore avremo assenza prevalente di nuvolosità anche se nelle prossime 24 ore assisteremo al ritorno delle nubi basse sul golfo Ligure e sulla Toscana. Da domani assisteremo ad un aumento delle nebbie e delle nubi basse sul golfo Ligure, sulla Pianura Padana ed in generale al nord, grazie alla persistenza dell’alta pressione. Con venerdì sarà possibile qualche pioviggine sui settori costieri settentrionali, anche se al centro-sud l’antifona non cambierà. Col weekend tornerà lo spettro del maltempo.

Weekend con il ritorno dell’atlantico?

Meteo – Con l’arrivo del prossimo fine settimana, assisteremoad una graduale ritirata dell’alta pressione per far spazio alle correnti atlantiche. Il weekend dunque potrebbe essere “macchiato” dalla presenza di nuvolosità sul suolo italico, con qualche pioggia sparsa e nevicate a quote di montagna specialmente al nord. Lunedì di San Valentino che potrà inaugurare una fase più instabile sul nostro territorio con maltempo diffuso.

Verso metà mese possibile ruggito invernale

Tendenza meteo – Con la conclusione dell’inverno non si intravedono particolari movimenti importanti: l’inverno sembra essersi fermato con il mese di gennaio innescando una possente crisi idrica al nord (con annessa assenza di neve sulle Alpi). Secondo l’ultimo aggiornamento di GFS la svolta potrebbe arrivare con la prossima settimana, con l’arrivo di una saccatura di matrice nord-atlantica che riporterebbe temperature in media ed un carico diffuso di piogge. L’ipotesi andrà confermata con l’arrivo dei prossimi aggiornamenti meteo. Nel frattempo iniziamo ad vedere le tendenze per il mese di marzo.

CONTINUA A LEGGERE​