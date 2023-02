Meteo Marzo – Tornano piogge e maltempo verso l’avvio della Primavera? Ecco le ultime

Condizioni meteo attuali

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Persiste il periodo anticiclonico in Italia che sta portando nubi basse specie sulle regioni Tirreniche: infatti una fitta coltre di nubi sta coperndo i cieli di Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Calabria; cieli sereni invece sui versanti Adriatici e sulle isole maggiori. Nelle prossime ore continueremo ad avere stabilità atmosferica che si prolungherà anche nel corso della prossima settimana. Di seguito vediamo le previsioni meteo per la giornata odierna nel dettaglio.

Previsioni meteo per oggi

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 19 Febbraio: Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni ma con tempo asciutto, deboli piogge solo sula Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con molte nuvole ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma sempre con nubi basse tra Liguria, Pianura Padana e Triveneto. Al Centro: Al mattino nuvolosità bassa sulle regioni tirreniche, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio ancora tempo stabile con nuvolosità insistente sui medesimi settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molte nuvole sul versante tirrenico. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile ma con nuvolosità bassa sui settori tirrenici. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi basse sulle regioni tirreniche e cieli sereni o poco nuvolosi altrove.

Possibile cambiamento in vista per la terza decade?

Meteo lungo termine – Principali modelli matematici che vedono un cambiamento della circolazione atmosferica per la terza decade del mese di Febbraio: l’alta pressione andrà man mano a retrocedere per lasciar spazio all’intrusione di correnti umide dalle latitudini settentrionali del vecchio continente; possibile fase di maltempo al via nella seconda parte della settimana, ma è ancora troppo presto per scendere nel dettaglio.

Tendenza meteo per il mese di Marzo

Secondo l’analisi degli indici teleconnettivi l’effetto dello Stratcooling si è ormai esaurito, considerato un riscaldamento della zona polare ad inizio del mese di Febbraio. La NAO dovrebbe tornare nella neutralità nei prossimi giorni e per questo motivo il mese di Marzo dovrebbe risultare in media per quanto riguarda precipitazioni; le temperature dovrebbero risultare in media o al di sopra di essa, con un’anomalia dell’ordine di +1°C.

