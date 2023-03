Meteo – Marzo verso un periodo con poche piogge e temperature miti; i dettagli

Meteo in miglioramento sull’Italia

Il vortice mediterraneo Juliette, sviluppato nei giorni scorsi a ridosso della Sardegna, si è portato sullo Ionio orientale dove tenderà a dissiparsi nel corso delle prossime ore. Condizioni meteo quindi che volgono verso il definitivo miglioramento su tutta l’Italia, salvo residui disturbi all’estremo sud. Tra Salento, Calabria e Sicilia nord-orientale saranno infatti ancora possibili residui acquazzoni tra pomeriggio e sera, ma in riassorbimento entro la fine del giorno. Bello sul resto d’Italia, salvo locali addensamenti.

Meteo dal 6 al 12 marzo

Meteo – Ultimo outlook del modello europeo ECMWF che prevede una seconda settimana di marzo caratterizzata con anomalie bariche negative tra il vicino Atlantico, Regno Unito e Scandinavia, mentre con scarti positivi sul Mediterraneo meridionale e Russia. In tal modo, la prossima settimana potrebbe essere caratterizzata da un flusso umido mediamente occidentale ed in transito Oltralpe, andando ad interessare solo marginalmente l’Italia. L’aria fredda rimarrà confinata sul centro-est Europa, mentre in Italia, specie centro-meridionale, si registrerà un aumento delle temperature. La prossima settimana sarà nel complesso più asciutta, salvo qualche fenomeno sui settori tirrenici e Triveneto, con temperature al di sopra delle medie del periodo.

Seconda parte di marzo mite e con poche piogge?

Meteo – Come sempre ribadiamo che non è possibile fare una previsione meteo in senso stretto per il lungo termine, ma solo una tendenza probabilistica. Seconda parte del mese di marzo che potrebbe vedere un aumento del campo barico sull’Europa meridionale ed una possibile risalita di latitudine del flusso umido perturbato. In tal modo il prosieguo di marzo potrebbe essere caratterizzata da condizioni meteo più stabili sull’Italia, specie centro-meridionale, con poche piogge e temperature diffusamente miti. Possibile ritorno di condizioni meteo più instabili per l’ultima settimana di marzo per un indebolimento del campo barico con possibili infiltrazioni umide oceaniche.

CONTINUA A LEGGERE​