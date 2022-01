METEO – Miglioramento in atto sull’ITALIA, ma con FREDDO tipicamente INVERNALE: i dettagli

Miglioramento in atto sull’Italia sotto il profilo meteorologico

Da qualche giorno a questa parte l’Anticiclone azzorriano ha nuovamente lasciato spazio alle correnti più fredde e instabili provenienti da latitudini più settentrionali di fare ingresso nel Mediterraneo e provocare un peggioramento che ha interessato la nostra Penisola soprattutto nella giornata di ieri, con neve a quote relativamente basse. Il fronte di maltempo ha abbandonato tuttavia lo stivale, con le condizioni meteo che appaiono in miglioramento netto.

Fiocchi in Puglia, fin sui 200/400 metri

La persistenza di una saccatura di origine artica sulla Penisola balcanica fa sì che qualche rovescio si origini sul basso versante adriatico, con precipitazioni localizzate che fanno ingresso di tanto in tanto sulla Puglia, dove la quota neve si attesta a quote molto basse e fin sui 200/400 metri. Su tutto il resto dell'Italia a prevalere è invece la stabilità, grazie anche ad un campo di Alta pressione di matrice azzorriana in elevazione sul Mediterraneo occidentale.

Temperature in netto calo, soprattutto al centro-sud

Nonostante l’affondo freddo si sia centrato principalmente sul settore balcanico, esso non sta mancando di portare qualche effetto collaterale anche sulla nostra Penisola. Se è vero infatti, come scritto in precedenza, che le condizioni meteo stanno migliorando in Italia, è altrettanto vero che le temperature non si attestano su valori così miti, anzi. Esse sono calate anche piuttosto sensibilmente soprattutto al centro-sud. Analizziamo ora la situazione valida per le prossime ore secondo i principali centri di calcolo.

