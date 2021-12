METEO MILANO – Al via un periodo STABILE con tanto SOLE, ma ancora FREDDO di notte; le previsioni

Meteo Milano – Anticiclone in arrivo sul centro-ovest Europa, proteggendo anche l’Italia da eventuali assalti perturbati. La p rossima settimana si preanuncia quindi stabile su tutta la Lombardia, grazie a valori barici al suolo fino a 1030 hPa, salvo il possibile passaggio di innocui addensamenti. Attenzione al possibile ritorno di foschie e nebbie durante le ore più fredde della giornata, mentre il tasso d’inquinanti farà inevitabilmente registrare un incremento per le previste persistenti condizioni anticicloniche.

Meteo Milano – Buona domenica e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Lombardia! Dopo una lunga fase di maltempo è in arrivo un periodo stabile sull’Italia, a partire dalle regioni settentrionali. Un campo anticiclonico è infatti in espansione sull’Europa sud-occidentale, proteggendo nei prossimi giorni anche il nostro Paese da eventuali disturbi perturbati. Vediamo che tempo ci attende oggi e durante i prossimi giorni sulla città di Milano.

Temperature invernali con gelate di notte

Meteo Milano – Nel corso del primo mattino la temperatura è scesa al di sotto dello zero nel capoluogo lombardo, con valori fino a -2°C ed estese gelate, mentre nel corso delle ore diurne non si andrà oltre i +7/+8°C. Nel corso dei prossimi giorni le temperature notturne continueranno ad oscillare attorno allo zero, mentre i valori diurni potrebbero subire una lieve flessione per via di foschie e nebbie persistenti anche durante le ore diurne, specie nella seconda parte della settimana.