METEO – Si avvia una fase STABILE in ITALIA con cieli SOLEGGIATI, possibili infiltrazioni FREDDE al Sud

Vortice freddo in allontanamento verso est

Buongiorno e buona domenica cari amici del Centro Meteo Italiano. Il vortice freddo che tra la giornata di venerdì e quella di ieri ha raggiunto l’Italia portando maltempo e calo termico, con neve fino a quote piuttosto basse, ora si sta allontanando verso est, spinto anche dell’espansione dell’alta pressione atlantica verso il continente europeo. Attuale situazione sinottica che vede infatti un promontorio anticiclonico esteso sull’Europa occidentale e che nel corso delle ore guadagna terreno sul Mediterraneo, mentre il vortice freddo si trova tra Mediterraneo centrale e Penisola Balcanica.

Netto miglioramento meteo in Italia, ma con residuo maltempo al Sud

Come abbiamo appena detto, la circolazione depressionaria si sta spostando sulla Penisola Balcanica, portando un netto miglioramento delle condizioni meteo su gran parte dell’Italia, ma dei fenomeni residui dovrebbero ancora interessare soprattutto il Sud. Questo porterebbe fiocchi sull’Appennino meridionale fino ai 700-800 metri, localmente anche leggermente più in basso specie tra Molise e Campania. Sole prevalente invece al Centro-Nord e Sardegna con pressione in aumento, con valori massimi al suolo fino a 1025 hPa.

Alta pressione in rinforzo sull’Europa

I principali modelli numerici continuano a confermare per la prossima settimana un progressivo rinforzo dell’alta pressione sull’Europa centro-occidentale. L’anticiclone dovrebbe trovarsi centrato tra Isole Britanniche e Francia, con valori massimi al suolo intorno a 1030 hPa. Questo porterebbe condizioni meteo stabili in Italia, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Infiltrazioni fredde da nord-est potrebbero invece interessare il Sud Italia portando dell’instabilità con qualche fenomeno.

