Meteo Milano – Alta pressione determina tempo stabile, ma con graduale ritorno di foschie e nubi basse; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dall’allontanamento verso levante della saccatura, mentre da ovest avanza un vasto e robusto campo altopressorio. Atteso un deciso miglioramento del tempo con stabilità che potrebbe essere duratura. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano sabato 21 febbraio

Giornata di sabato 21 febbraio all’insegna di una mattinata stabile su tutta la Lombardia, seppur con possibili foschie ed addensamenti bassi sulla città di Milano. Stabilità che proseguirà anche nel corso delle ore pomeridiane e serali con cieli sereni o poco nuvolosi su Milano. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +5/+7°C di minima ed i +12/+13°C di massima.

Meteo Milano domenica 22 febbraio

Weekend che proseguirà con una giornata di domenica caratterizzata da una mattinata stabile su tutta la Lombardia con cieli prevalentemente sereni su Milano. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nubi basse e foschie in arrivo nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +4/+6°C di minima ed i +12/+13°C di massima.

Stop al maltempo, prossima settimana attesa l’alta pressione

Meteo che si manterrà stabile anche nel corso della prossima settimana. Alta pressione che potrebbe perdurare sull’Italia, ponendo fine alla prolungata fase perturbata. Le giornate trascorreranno stabili sulla Lombardia anche nel corso della prossima settimana, seppur con graduale ritorno di nubi basse e foschie. Temperature che si porteranno al di sopra delle medie del periodo.

