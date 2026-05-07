Meteo Milano – Ancora instabilità, a seguire breve tregua e nuovo peggioramento

Meteo Milano, la situazione

Buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica vede una circolazione depressionaria attiva sull’Europa centro-occidentale, con correnti umide e instabili che continuano a interessare anche il Mediterraneo. Questo mantiene condizioni di tempo variabile e a tratti instabile sulla Lombardia, con ulteriori impulsi perturbati attesi nei prossimi giorni. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Giornata caratterizzata da tempo instabile sulla Lombardia.

Al mattino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci sparsi, più probabili sui settori centro-orientali della regione.

Nel corso del pomeriggio ancora instabilità con precipitazioni intermittenti, mentre tra serata e notte i fenomeni tenderanno a graduale attenuazione, con residui piovaschi soprattutto sui rilievi alpini e prealpini.

Temperature in lieve calo nei valori massimi, comprese su Milano tra circa +12/+14°C di minima e +16/+18°C di massima. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli.

Meteo Milano domani

La giornata di domani vedrà condizioni più variabili.

Al mattino alternanza tra nubi e schiarite con tempo in prevalenza asciutto.

Nel pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con acquazzoni e locali temporali, che potranno interessare marginalmente anche la pianura.

Miglioramento dalla serata con ampie schiarite.

Temperature in aumento, comprese tra circa +14/+16°C di minima e +19/+21°C di massima.

Weekend tra tregua e nuovo peggioramento

Nella giornata di sabato è atteso un temporaneo rinforzo dell’alta pressione, con condizioni più stabili e cieli in prevalenza soleggiati su Milano e sulla Lombardia.

Per domenica è invece previsto l’arrivo di un nuovo impulso instabile di origine atlantica, che porterà un peggioramento delle condizioni meteo soprattutto al Nord, con piogge e possibili temporali anche sulla Lombardia.

La prossima settimana potrebbe proseguire su un trend variabile e a tratti instabile, con il passaggio di nuove perturbazioni alternate a brevi fasi più stabili.

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