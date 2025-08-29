Meteo Milano – Ancora piogge e temporali, più stabile il weekend con schiarite, poi atteso nuovo peggioramento

Meteo Milano, la situazione

Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Perturbazione atlantica in azione sul Mediterraneo porta maltempo e temporali in Italia, che dopo aver interessato il Nord nella giornata di ieri si estende anche al Centro-Sud. L’estate sembra oramai in vera crisi. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo Milano – Al mattino attesa molta nuvolosità sulla Lombardia con piogge soprattutto sui settori centro-settentrionali, mentre sui settori sud-occidentali avremo anche mapi spazi di sereno. Ma al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi su tutta la regione. Maltempo che insisterà anche tra la serata e la notte, con possibili temporali anche intensi su Milano. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in diminuzione su Milano e comprese tra i +16/+17°C della notte ed i +21/+22°C del pomeriggio.

Meteo Milano sabato 30 agosto

Condizioni meteo verso un miglioramento nella giornata di domani sulla Lombardia. Al mattino ancora piogge e temporali specie sulla Lombardia centro-orientale. Al pomeriggio schiarite che avanzano da ovest portano cieli soleggiati su Milano, mentre sarà possibile qualche residuo fenomeno sui settori più orientali della regione. In serata tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli sereni. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature con poche variazioni su Milano e comprese tra i +16/+17°C della notte ed i +23/+24°C del pomeriggio.

Tendenza meteo sulla Lombardia

Condizioni meteo che si manterranno stabili su Milano e la Lombardia anche nella giornata di domenica, con cieli soleggiati ma clima ancora fresco. Con l’arrivo della nuova settimana atteso un nuovo peggioramento con piogge be temporali anche intensi, ancora presto comunque per i dettagli.

