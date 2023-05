Meteo Milano – Ancora tempo instabile ma verso un miglioramento nel weekend. Ecco le previsioni

Condizioni meteo a Milano

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede una goccia fredda allontanarsi verso l’Europa occidentale, portando un miglioramento delle condizioni meteo anche sul Nord Italia. Non mancherà comunque l’instabilità pomeridiana specie sui settori a ridosso dei rilievi. Di seguito, vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo Milano – Queste le previsioni meteo per oggi 26 Maggio: al mattino avremo nuvolosità irregolare in transito su tutta la Lombardia ma con tempo per lo più asciutto, salvo possibili piogge isolate sui settori nord-occidentali della regione. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in formazione su Alpi e Prealpi e con locali sconfinamenti verso la pianura, variabilità asciutta sugli altri settori. Non sono quindi escluse delle isolate piogge anche su Milano. Tempo in miglioramento in serata con ampie schiarite. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Temperature stabili e comprese su Milano tra i +16°C ed i +25/+26°C

Meteo Milano domani

Meteo domani – Maggiore stabilità domani sulla Lombardia. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni, salvo locali foschie in Pianura Padana. Al pomeriggio nuvolosità a sviluppo verticale in formazione sui settori alpini e prealpini con possibili acquazzoni isolati, asciutto su Milano e sui restanti settori con cieli soleggiati. Tra la serata e la notte nuvolosità in movimento dalle Alpi verso la Pianura Padana con possibili acquazzoni soprattutto sulla Lombardia orientale. Di seguito la tendenza meteo per il weekend. Temperature in lieve rialzo, comprese su Milano tra 16°C/17°C e 26°C/27°C.

Tendenza meteo di Milano per il weekend

Nel corso del weekend avremo una maggiore invadenza dell’alta pressione sul Mediterraneo, con una possibile piccola rimonta di un promontorio anticiclonico di matrice africana. Questo porterebbe maggiore stabilità anche sulla Lombardia con clima caldo ma senza eccessi, Non mancheranno comunque acquazzoni e temporali pomeridiani su Alpi e Prealpi con locali sconfinamenti verso la Pianura Padana e che potranno parzialmente interessare anche Milano. Rimanete aggiornati!





