Meteo Milano – Bel tempo e temperature estive sino ad inizio settimana

Situazione meteo a scala nazionale

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio con valori barici sino a 1025 hPa. Atteso tempo diffusamente stabile sino ad inizio settimana con temperature massime dal sapore estivo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Mattinata di sabato attesa asciutta su tutta la Lombardia con cieli sereni o al più poco nuvolosi su Milano. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio con stabilità sul capoluogo, salvo innocui addensamenti in transito a ridosso delle Alpi. Stellato nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature dal sapore estivo e comprese tra +19/+21°C di minima ed i +29/+30°C di massima.

Meteo Milano domani

Giornata di domenica 24 maggio caratterizzata da una mattinata stabile su tutta la Lombardia con ampie schiarite sulla città di Milano. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con tempo stabile su Milano, dove sono attese ampie schiarite. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +19/+21°C di minima ed i +30/+31°C di massima.

Al via una fase stabile

Prossima settimana atteso tempo nel complesso stabile. Attesa una giornata di lunedì nel complesso stabile su Milano con temperature estive, seppur con qualche innocuo addensamento di passaggio. Stabilità che potrebbe prolungarsi sino alla giornata di martedì, poi non è escluso il ritorno dell’instabilità per un indebolimento dell’alta pressione.

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