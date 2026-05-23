Meteo Roma – Weekend con tanto sole e temperature dal sapore estivo

Situazione meteo a scala nazionale

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio con valori barici sino a 1025 hPa. Atteso tempo diffusamente stabile sino ad inizio settimana con temperature massime dal sapore estivo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Weekend che inizierà con una giornata di sabato caratterizzata da una mattinata con sole prevalente su tutto il Lazio e sulla città di Roma, salvo innocue quanto locali velature di passaggio. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche corso del pomeriggio con sole prevalente sulla capitale, stellato nottetempo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in aumento su Roma e comprese tra i +16/+18°C di minima ed i +29/+30°C di massima.

Meteo Roma domani

Giornata di domenica 24 maggio caratterizzata da una mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il Lazio e sulla città di Roma. Situazione meteorologica che si manterrà sostanzialmente invariata anche nel corso del pomeriggio ed ore serali, quando sulla capitale sono attese ampie schiarite. Stellato nottetempo. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +16/+18°C della notte ed i +30/+32°C del primo pomeriggio.

Al via una fase stabile

Prossima settimana atteso tempo nel complesso stabile. Attesa una giornata di lunedì nel complesso stabile sulla capitale con temperature estive, seppur con qualche innocuo addensamento di passaggio. Stabilità che potrebbe prolungarsi per gran parte della prossima settimana, fatta eccezione per i settori interni dove da mercoledì potrebbe tornare qualche disturbo a ciclo diurno.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile con sole prevalente e temperature dal sapore estivo. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!