Meteo – Stabilità, bel tempo e temperature simil-estive nel Weekend, con isolati temporali: ecco dove

Generale stabilità e bel tempo in Italia

L’imposizione di un campo di Alta pressione di origine azzorriana sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale sta determinando in queste ore condizioni meteo di stabilità e bel tempo sostanzialmente ovunque, con qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano solamente sull’Appennino calabrese. Le temperature, in questo contesto, appaiono peraltro in lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Stabilità e bel tempo anche nelle prossime ore

L’Alta pressione di matrice azzorriana rimarrà protagonista sul nostro Paese come sull’intero Mediterraneo centro-occidentale anche nel corso delle prossime ore, con le condizioni meteo che pertanto si confermeranno generalmente stabili e asciutte, con l’esaurimento della pur localizzata fenomenologia sviluppatasi nel corso di questo pomeriggio sull’Appennino calabrese, dove avanzeranno peraltro schiarite quantomeno parziali. I cieli, pertanto, risulteranno in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, con clima simil-estivo.

Weekend destinato in larga parte alla stabilità e al bel tempo

Lo stesso leit-motiv si ripeterà nel corso del Weekend, con l’ulteriore espansione dell’Anticiclone azzorriano verso l’Europa centro-occidentale. Le condizioni meteo, sul nostro Paese, si manterranno perlopiù stabili e asciutte stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, con qualche isolato rovescio o temporale che prenderà ancora una volta vita nelle ore pomeridiane in alcune zone del Paese, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Isolati temporali non solo in Calabria, ma anche sulle Alpi occidentali

Isolati rovesci o temporali pomeridiani potranno attivarsi ancora una volta e non solo sull’Appennino calabrese, ma anche, e soprattutto nella giornata di domenica 24 maggio, sulle Alpi occidentali, per effetto dell’infiltrazione di correnti più fresche presenti alle quote più elevate. Tale fenomenologia si esaurirà comunque nelle ore serali, quando le condizioni meteo torneranno generalmente stabili e asciutte in Italia. Le temperature si attesteranno su valori simil-estivi, raggiungendo picchi di +33/+34°C in Pianura Padana e sull’immediato entroterra del medio Tirreno.

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