METEO MILANO – Breve parentesi più STABILE, ma i TEMPORALI irromperanno nel primo WEEKEND di AGOSTO

Situazione meteo, dopo il passaggio della saccatura atlantica

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Tempo in graduale miglioramento sulla Lombardia che nella giornata di ieri è stata interessata da temporali e nubifragi. Stamattina le temperature risultano piuttosto contenute su tutto il territorio lombardo e su Milano: sul capoluogo di regione la minima si aggira tra i 15°C e i 16°C; anche sulle altre provincie le temperature si aggirano sugli stessi valori, con minime fino a 12-13°C tra Como, Lecco e Sondrio. Vediamo di seguito le previsioni meteo per la Lombardia e Milano dei prossimi giorni!

Previsioni meteo di Milano per la giornata odierna

Meteo oggi – Condizioni meteo prettamente stabili su Milano quest’oggi: al mattino avremo cieli sereni o poco nuvolosi, così come su gran parte del territorio regionale. Al pomeriggio attese precipitazioni a ridosso dei settori alpini, mentre sulle pianure i cieli risulteranno poco nuvolosi. In serata ancora possibili rovesci sui medesimi settori, mentre su Milano sono attese ampie schiarite. Calo delle temperature come già detto nei valori minimi, mentre le massime potranno tornare a toccare i 28°C grazie all’assenza di nuvolosità. Vento debole dai quadranti settentrionali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo Milano – Domani venerdì 6 agosto avremo ancora tempo più stabile, con possibili fenomeni temporaleschi al pomeriggio a ridosso delle zone montane; su Milano la giornata sarà caratterizzata da ampi spazi di sereno sia nel corso delle ore mattutine che per quelle serali. Fenomeni in esaurimento nelle ore notturne. Temperature comprese nel medesimo range, previste tra 19°C e 28°C. Venti ancora una volta deboli dai quadranti settentrionali. Vediamo la tendenza meteo per il weekend!