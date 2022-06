METEO MILANO – CALDO in aumento e tempo STABILE nei prossimi giorni; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Alta pressione in rinforzo sull’Italia determinerà condizioni meteo stabili anche su Milano. Un coriaceo campo anticiclonico è ben saldo sull’Europa centro-meridionale, responsabile di un’ondata di caldo record tra Spagna, Francia e Germania. Bel tempo atteso nei prossimi giorni anche sulle regioni settentrionali, salvo locali disturbi sui settori alpini. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano: sabato soleggiato sulla Lombardia

Il terzo weekend del mese di giugno inizierà stabile e soleggiato sulla Lombardia. Campo barico alto e livellato attorno ai 1020 hPa e masse d’aria asciutte rinnoveranno infatti cieli sereni o al più poco nuvolosi su Milano. Nel corso del pomeriggio è atteso un momentaneo aumento della nuvolosità sui settori alpini, ma senza fenomeni significativi. Consulta le previsioni meteo Milano per ulteriori dettagli! Temperature attese in deciso aumento, oscillano tra i +25°C della notte ed i +33/+34°C del pomeriggio.

Domenica con tempo stabile ed estivo sulla Lombardia

Il weekend proseguirà stabile sul nord Italia, in seguito all’affermazione del campo anticiclonico disteso sull’Europa centro-meridionale. La giornata di domenica 19 giugno vedrà al mattino cieli sereni su tutta la Lombardia. Nel corso delle ore pomeridiane e serali situazione meteorologica invariata con tanto sole in pianura ed innocui addensamenti a ciclo diurno in sviluppo sui settori alpini. Caldo in ulteriore aumento con valori massimi fino a +35/+36°C. Tempo stabile fino ad inizio settimana, poi possibile peggioramento. Vediamo nella prossima pagina la tendenza meteo per Milano.

Meteo estivo fino a martedì, poi possibile break temporalesco

L’anticiclone manterrà condizioni meteo estive sulla Lombardia fino alla prima parte della prossima settimana. Il caldo sarà anomalo, con picchi massimi in Lombardia fino a +36/+38°C, specie tra pavese, mantovano e basso milanese. Notti tropicali con le temperature che difficilmente scenderanno al di sotto dei +24/+25°C su Milano. Un cambio circolatorio si registrerà nella seconda parte della settimana, quando infiltrazioni più fresche ed umide in quota determineranno un calo termico ed il ritorno di acquazzoni e temporali sulla Lombardia.





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo stabile con temperature estive su Milano fino ad inizio settimana, poi da mercoledì possibile ritorno di acquazzoni e temporali.