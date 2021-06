METEO MILANO – Caldo in aumento ma attenzione a una nuova fase INSTABILE nel WEEKEND sulla LOMBARDIA

Condizioni meteo in Italia e su Milano

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! L’alta pressione non riesce a scalfire l’intrusione di umidità nei strati medi dell’atmosfera, che in questi giorni sta apportando nuvolosità irregolare a più riprese. Su Milano il tempo risulterà ancora stabile, con temperature in aumento anche se nel weekend è previsto un guasto, grazie all’afflusso di correnti atlantiche che si disporranno dal sud-ovest grazie ad un centro di bassa pressione situato a sud della Gran Bretagna. Questo afflusso determinerà un aumento della nuvolosità e l’arrivo di precipitazioni e temporali sulle aree pedemontane in particolar modo. Vediamo di seguito le previsioni per il weekend, dando uno sguardo alla prossima settimana.

Meteo Milano weekend – sabato

Meteo – Al mattino prevalenza di cieli poco nuvolosi sulla nostra regione, con maggiori aperture sui settori orientali. Al pomeriggio insistono le velature, con qualche precipitazioni sui settori pedemontani più orientali. Ancora tempo asciutto su Milano. In serata si rinnovano velature in transito e assenza di fenomeni. Nessuna variazione nelle ore notturne. Temperature in rialzo sul capoluogo di regione, comprese tra 18°C e 33°C. Ventilazione debole di direzione variabile. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Previsioni meteo di Milano weekend – domenica

Meteo dopodomani – La giornata di domenica sarà caratterizzata da maggiore nuvolosità in transito sulla Lombardia e su Milano: al mattino infatti i cieli risulteranno già irregolarmente coperti, con piogge sui settori alpini. Peggiora al pomeriggio, con possibili fenomeni temporaleschi e piogge in estensione su Comasco e Bresciano. In serata attesi fenomeni anche su Milano, grazie all’insistenza del flusso umido, ancora irregolarmente coperto altrove con precipitazioni sparse. Più asciutto nella notte. Ulteriore rialzo delle temperature minime che potranno raggiungere i 20-21°C, mentre le massime non subiranno variazioni. Vediamo a seguire la tendenza per la settimana avvenire.

