METEO MILANO – Cambia tutto, SOLE e TEMPERATURE in aumento entro il 25 APRILE

Situazione meteo, Mercoledì 21 Aprile

La settimana in corso procede con condizioni meteo instabili in gran parte dell'Italia, piogge e temporali a macchia di leopardo. Clima fresco con le temperature sotto la media di Aprile e paesaggi invernali con le ultime nevicate sia sulle Alpi che in Appennino. Sulla città di Milano troviamo cieli irregolarmente nuvolosi in queste ore del mattino ed anche nelle prossime ore troveremo nubi irregolari in transito.

Previsioni meteo per la città di Milano

Nubi in transito sulle regioni nord-occidentali italiane e associate deboli precipitazioni sull’arco alpino ed in Liguria., più stabile sul resto del nord Italia con sole prevalente ad est. Tempo stabile nelle prossime ore a Milano eccetto deboli piogge o pioviggini non da escludere nelle ore pomeridiane. Per domani poi, attesa della nuvolosità irregolare al mattino al Nord con residue piogge sparse su Friuli e Romagna, bel tempo sulla città di Milano con precipitazioni assenti e cieli sereni o poco nuvolosi.

Meteo Milano, al via una fase di bel tempo

Dopo le piogge ed i temporali di questi ultimi giorni, il mese di Aprile potrebbe procedere con clima caldo ed il bel tempo. Anche sulla città di Milano infatti il promontorio di alta pressione atteso in rimonta nei prossimi giorni sul bacino del Mediterraneo occidentale potrebbe riportare elevata stabilità atmosferica e con esso cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in aumento con valori oltre i 25°c nel corso delle ore centrali della giornata, specialmente nel corso del weekend del 25 Aprile.