METEO MILANO – Canicola africana ed assenza di piogge prolungata; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori lombardi. L’Europa sud-occidentale è nuovamente interessata da un vasto campo anticiclonico, alimentato da masse d’aria roventi in risalita dal nord Africa. Anche l’Italia si ritrova sostanzialmente protetta dal vasto campo altopressorio con tempo mediamente stabile e caldo anomalo atteso anche nei prossimi giorni su gran parte del Paese. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano: weekend all’insegna del bel tempo sulla Lombardia

L’alta pressione garantirà un terzo weekend di luglio con bel tempo e temperature anomale su Milano. I cieli risulteranno infatti prevalentemente soleggiati sul capoluogo lombardo fin dal mattino, mentre qualche addensamento potrà svilupparsi durante le ore diurne sui settori alpini, ma senza fenomeni associati. Consulta le previsioni meteo Milano per ulteriori dettagli! Temperature senza particolari variazioni e comprese tra i +25°C della notte ed i +35°C del pomeriggio, ovvero 5-6°C al di sopra delle medie del periodo.

Lungo periodo con caldo africano ed assenza di piogge

Il mese di luglio potrebbe proseguire con caldo intenso ed assenza di piogge su gran parte dell’Italia. I principali centri di calcolo sono concordi nel prevedere una prossima settimana in compagnia dell’anticiclone africano, con caldo in ulteriore aumento e bel tempo anche su Milano. Non si escludono valori record, specie dalla seconda parte della prossima settimana, con picchi sulla media-bassa Lombardia fino a +40°C. Assenza di piogge quindi anche nel corso della prossima settimana, per una situazione idrica che tenderà ad aggravarsi ulteriormente.

Temperature in aumento, caldo intenso da metà settimana!

Temperature in aumento con tendenza a caldo intenso sulla Lombardia e valori al di sopra delle medie del periodo su Milano di oltre 5°C almeno per i prossimi 7 giorni. In particolare i valori minimi si manterranno abbondantemente al di sopra dei +20°C, faticando a scendere al di sotto dei +24/+25°C. Le temperature massime oscilleranno fino a mercoledì attorno ai +35/+36°C, ma con tendenza da giovedì all’arrivo del caldo intenso con punte anche di +38/+40°C entro il prossimo weekend!





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo stabile con temperature estive su Milano e caldo destinato ad aumentare progressivamente.