METEO MILANO – Cieli grigi fino a lunedì, ma con scarsi fenomeni, poi torna il bel tempo

Meteo Milano, la situazione

Meteo Milano – Buon weekend e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Lombardia! Campo barico in graduale flessione sul nord Italia, lambito da un debole sistema nuvoloso in transito sul centro Europa. In tal modo sarà un weekend con molte nubi, ma con basso rischio di precipitazioni. Avvio di settimana con rapido impulso freddo, seguito dal ritorno dell’alta pressione. Vediamo che tempo ci attende oggi e durante i prossimi giorni sulla città di Milano.

Meteo Milano, uggioso nel weekend

Meteo Milano – Campo barico in lieve flessione sulla Lombardia per il passaggio sul centro Europa di un'ansa depressionaria. Un debole impulso nuvoloso determina molte nubi su tutto il nord Italia in questo avvio di weekend, con cieli nuvolosi anche su Milano. Basso il rischio di precipitazioni sulla Lombardia, salvo locali pioviggini sui settori meridionali della regione. Domenica con alternanza di nubi a lievi schiarite, più probabili su Alpi e Prealpi. Temperature mediamente comprese tra i +8°C della notte ed i +12/+13°C del pomeriggio.

Avvio di settimana ancora con qualche nube, poi torna il bel tempo

Meteo in peggioramento sull’Italia ad inizio settimana per il passaggio di un rapido fronte freddo, ma con il nordovest riparato dall’Arco Alpino. La nuova settimana si aprirà infatti con nubi sparse sulla Lombardia, compatte con locali riduzioni di visibilità lungo il corso del Po, mentre qualche nevicata si addosserà ai settori alpini di confine. Tempo asciutto, ma con molte nubi, su Milano nel corso del mattino di lunedì, seguito da ampi spazi di sereno già dalle ore pomeridiane. Correnti secche in discesa dalle Alpi ed un nuovo rapido aumento del campo barico favoriranno un prosieguo di settimana mediamente stabile e soleggiata.