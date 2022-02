METEO MILANO – Cieli grigi per NEBBIE e NUBI BASSE, domani torna il SOLE; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Meteo Milano – Buona domenica e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Lombardia! Mese di febbraio al via con persistenti condizioni meteo anticicloniche sul nord Italia, aggravando ulteriormente il deficit idrico. Campo barico che si manterrà alto e livellato anche nei prossimi giorni, quando un coriaceo promontorio anticiclonico andrà ad alimentare condizioni di subsidenza sulla Pianura Padana. Vediamo che tempo ci attende oggi e durante i prossimi giorni sulla città di Milano.

Meteo Milano, oggi tornano nebbie e nubi basse

Meteo Milano – Campo barico in deciso aumento nelle ultime 24 ore, ha favorito il ritorno di nebbie e nubi basse in Pianura Padana. La Lombardia si è infatti risvegliata sotto una coltre grigia con riduzione di visibilità anche sulla città di Milano. Correnti settentrionali addossano nubi e deboli nevicate alle Alpi di confine. Su Milano, quindi, la giornata trascorrerà grigia con elevati tassi d’umidità e riduzioni di visibilità anche durante le ore pomeridiane. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Domani tornano le schiarite su Milano

Meteo Milano – L’avvio della settimana vedrà l’Italia sfiorata da un rapido impulso freddo in discesa sui Balcani, portando tuttavia qualche fenomeno solo sui settori orientali del Paese. Sulla Lombardia si attiveranno tese correnti settentrionali, responsabili di un calo dei tassi d’umidità quindi con nubi e nebbie in diradamento. Cieli domani, quindi, per lo più sereni o poco nuvolosi su Milano, mentre deboli nevicate si addosseranno ai settori alpini di confine. A seguire è atteso l’arrivo di un potente promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, garantendo un prosieguo di settimana ancora stabile e con temperature miti.