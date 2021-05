METEO MILANO – Di nuovo MALTEMPO con PIOGGE e TEMPORALI. Settimana INSTABILE fino al WEEKEND

Condizioni meteo su Milano e in Italia

Buongiorno cari lettori del Centro Meteo Italiano! Nella giornata odierna il peggioramento delle condizioni meteo si estenderà a buona parte del territorio italiano. La saccatura atlantica oggi transiterà con il suo asse sulla penisola italiana portando piogge su tutta l’Italia centro-settentrionale. Nella mattinata le precipitazioni interesseranno il nord e la Toscana mentre nella seconda parte della giornata saranno in estensione a tutto il centro, comprese Campania e Molise. Andiamo ora a vedere le previsioni meteo per la città di Milano.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo Milano – Nella mattinata odierna su Milano e la Lombardia avremo cieli nuvolosi e piogge diffuse con locali acquazzoni e temporali, più intense nei settori a ridosso dell’arco alpino. Precipitazioni molto intense con possibili disagi tra le provincie di Varese e di Como. Nel corso del pomeriggio non avremo variazioni di rilievo, con intensificazione dei fenomeni sul resto della Lombardia. Anche in serata continueranno le piogge, le quali si attenueranno gradualmente durante le ore notturne. Temperature in diminuzione soprattutto nei valori massimi, che sulla città di Milano non supereranno i 14°C. Venti moderati nella mattinata sulla Lombardia meridionale, in attenuazione in serata. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Previsioni meteo Milano – Nella giornata di domani mercoledì 12 maggio, avremo un miglioramento delle condizioni meteo su tutta la regione. Nella mattinata avremo cieli irregolarmente nuvolosi, con nuvolosità più compatta sulle zone orientali della regioni. Il tempo sarà per lo più asciutto, ma non si escludo locali precipitazioni, specie sulle zone orientali e settentrionali della Lombardia. Nel resto della giornata non avremo variazioni di rilievo, con nuvolosità in graduale diminuzione su Milano e sui settori occidentali della regione. Temperature in diminuzione nei valori minimi e in aumento in quelli massimi che torneranno a superare i 20°C nelle ore centrali della giornata. Diamo ora uno sguardo alla tendenza per il resto della settimana.

