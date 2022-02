METEO MILANO – Disturbi nuvolosi in arrivo e qualche PIOGGIA domani, BEL TEMPO nel WEEKEND. Le PREVISIONI

Condizioni meteo in Italia e a Milano

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Attuale situazione sinottica che vede ancora un vasto campo di alta pressione tra Atlantico, Europa occidentale e Mediterraneo. Questo continua a mantenere stabili le condizioni meteo sulla Penisola Italiana, con tempo asciutto da Nord a Sud, ma con maggiore nuvolosità in transito, specie al Centro-Nord, rispetto alla giornata di ieri quando abbiamo avuto cieli completamente sereni su tutte le regioni. Di seguito vediamo le previsioni meteo di Milano e della Lombardia nel dettaglio.

Meteo Milano per oggi

Meteo Milano – Giornata odierna caratterizzata da condizioni meteo stabili su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regioni con cieli sereni o poco nuvolosi per delle velature in transito, maggiori addensamenti sui settori alpini ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio maggiore nuvolosità in transito che renderà i cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutta la regione, sempre con tempo asciutto. Ampie schiarite in arrivo invece tra la serata e la notte, le quali riporteranno i cieli ad essere sereni o poco nuvolosi. Temperature stabili o in lieve aumento nei valori minimi e in calo in quelli massimi, comprese su Milano tra 5°C e 12°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Previsioni meteo di Milano per domani

Meteo domani – Al mattino avremo ancora tempo asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni e qualche addensamento sui settori orientali. Al pomeriggio avremo un aumento della nuvolosità in transito con nubi sparse alternate ad ampie schiarite, ancora con tempo per lo più asciutto salvo qualche fenomeno isolato sui settori orientali della regione. In serata molta nuvolosità in transito soprattutto sui settori meridionali della Lombardia, con piogge sparse associate, mentre sulla Lombardia centro-settentrionale il tempo risulterà più asciutto e i cieli poco nuvolosi. Fenomeni in esaurimento già nella notte con ampie schiarite in arrivo. Temperature minime in lieve calo e massime in aumento, comprese su Milano tra 4°C e 15°C. Venti inizialmente deboli di direzione variabile, in intensificazione nella seconda parte della giornata fino ad intensità moderata dai quadranti settentrionali. Vediamo di seguito la tendenza meteo per il weekend.