Meteo Milano – Domenica di bel tempo e temperature miti su tutta la Lombardia, domani atteso un peggioramento

Meteo Milano, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori della Lombardia. Campo barico in deciso aumento, con valori al suolo fino a 1015 hPa, determineranno un prosieguo di weekend stabile e mite su gran parte del Nord Italia. Domani tendenza ad aumento della nuvolosità con meteo in peggioramento entro la fine del giorno. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano: Domenica soleggiata, ma con nubi in aumento dalla sera

Meteo Milano – Giornata di domenica 12 marzo stabile sulla Lombardia. Il weekend proseguirà stabile su tutta la regione con cieli sereni al mattino e durante le ore pomeridiane. Un calo della pressione sul centro Europa favorirà un graduale aumento della nuvolosità sul nord Italia dalla sera, ma con tempo asciutto. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Temperature miti con valori compresi tra i +8/+9°C della notte ed i +15/+16°C del pomeriggio.

Avvio di settimana con nubi in aumento e piogge in arrivo dalla sera

Prossima settimana al via con meteo in peggioramento sulla Lombardia. Lunedì nubi in deciso aumento con cieli nuvolosi fin dal mattino e piogge in arrivo su Milano dalla sera; neve sulle Alpi inizialmente dai 1800-2000 metri, in calo nottetempo sino ai 1600-1800 metri. Temperature stazionarie con valori compresi tra i +8/+9°C ed i +14/+15°C.