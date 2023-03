Meteo Italia – Oggi rapido passaggio instabile al sud e parte del centro, prossima settimana diffuso maltempo

Meteo Italia, la situazione sinottica su scala euro-atlantica

Buona domenica e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di un promontorio anticiclonico disteso dal nord Africa alla Penisola Iberica, mentre una vasta saccatura a carattere freddo si allunga dalla Scandinavia sino ai Balcani. Il Mediterraneo centrale è quindi interessato da un flusso mediamente Nordoccidentale, responsabile del passaggio di un rapido impulso instabile al sud e parte del centro, ma in un contesto termico decisamente mite per il periodo.

Oggi impulso instabile lambisce il sud e parte del centro

Meteo Italia domenica 12 marzo. Giornata al via con nubi in aumento sul medio-basso Adriatico con acquazzoni in arrivo tra Puglia, Molise ed Abruzzo; nubi addossate tra bassa Calabria tirrenica e messinese con qualche goccia di pioggia. Soleggiato sul resto del Paese, salvo nubi basse e foschie sulla Pianura Padana centro-orientale. Nel corso del pomeriggio attesi acquazzoni e locali temporali tra Calabria, Basilicata, zone interne di Puglia e Campania, ma in miglioramento serale. Sole prevalente o al più con cieli poco nuvolosi sul resto del Paese, salvo locali acquazzoni sul basso Lazio e nord della Sicilia, in rapido riassorbimento serale. Temperature miti con picchi massimi fino a +20/+21°C sul medio Tirreno ed Isole Maggiori.

Domenica con qualche disturbo al sud, stabile sul resto d’Italia

Sulla base del bollettino meteorologico, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata odierna, Domenica 12 marzo 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale.

