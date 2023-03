Meteo – Fronte freddo per la prossima settimana con piogge, temporali e neve

Oggi un impulso instabile lambisce il sud e parte del centro

Un rapido impulso instabile, in transito sui Balcani, lambirà anche parte dell’Italia nelle prossime ore portando acquazzoni e qualche temporale al sud e tra Lazio ed Abruzzo. In particolare nel corso del mattino è atteso un rapido peggioramento del tempo tra Puglia, Molise ed Abruzzo orientale con acquazzoni sparsi. Qualche pioggia è attesa anche tra bassa Calabria tirrenica e messinese. Nel corso del pomeriggio l’instabilità si estenderà anche alla Basilicata, Calabria, zone interne della Campania e localmente del basso Lazio. Tendenza al rapido miglioramento serale con fenomeni in diffuso riassorbimento.

Inizio di settimana stabile e mite, poi peggiora al nord

Avvio di settimana stabile e mite su gran parte d’Italia per il passaggio di una momentanea onda anticiclonica sul Mediterraneo centro-meridionale. Tuttavia, una saccatura dal nord Atlantico scivolerà verso sud, determinando un aumento della nuvolosità sulle regioni settentrionali, con piogge in arrivo dalla sera e neve sui settori alpini a partire dai 1600-2000 metri, in calo sino ai 1400-1600 metri nottetempo tra Alpi Lepontine, Retiche e Pennine.

Tra martedì e mercoledì maltempo verso il centro-sud

La saccatura transiterà sull’Italia tra martedì e mercoledì della prossima settimana, accompagnata da masse d’aria fredde di matrice artico marittima. Maltempo atteso nella giornata di martedì sulle regioni di Nordest e del versante tirrenico con piogge, temporali e neve sui settori montuosi. In particolare sulle Alpi centro-orientali la neve è attesa a partire dai 1300-1500 metri in calo dalla sera fin sotto i 1000 metri. Piogge inizialmente sull’Appennino, ma con neve in arrivo dalla sera, seppur a quote medio-alte. Giornata di mercoledì che vedrà la rotazione delle correnti dai quadranti nord-orientali con fenomeni addossati ai settori adriatici e sulle regioni meridionali, con quota neve in deciso calo lungo l’Appennino sin verso i settori alto collinari del settore marchigiano-romagnolo.

CONTINUA A LEGGERE​