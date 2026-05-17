Meteo Milano – Domenica di sole, poi qualche disturbo atteso ad inizio settimana

Meteo Milano, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata da correnti mediamente dai quadranti occidentali e da un campo barico in ripresa con valori alti e livellati attorno ai 1015 hPa. Atteso un deciso miglioramento del tempo sull’Italia con temperature in lenta ripresa. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Giornata di domenica 17 maggio caratterizzata da una mattinata stabile su tutta la Lombardia con ampie schiarite sulla città di Milano. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con tempo stabile su Milano, dove sono attese ampie schiarite. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +12/+13°C di minima ed i +21/+22°C di massima.

Meteo Milano domani

Una lieve ansa ciclonica transiterà sul nord Italia ad inizio settimana. Giornata di lunedì 18 maggio caratterizzata da una mattinata stabile su tutta la Lombardia, ma con addensamenti in transito sulla città di Milano. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con nubi in transito su Milano, ma con tempo asciutto, mentre acquazzoni prenderanno forma su Alpi e Prealpi. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +12/+13°C di minima ed i +21/+22°C di massima.

Al via una fase stabile

Prossima settimana atteso tempo nel complesso asciutto. Stabilità che potrebbe prolungarsi quindi per gran parte della prossima settimana, in seguito all’espansione di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale. Temperature attese in progressivo aumento, specie nei valori massimi.

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