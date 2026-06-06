Meteo Milano – Dopo il maltempo atteso un graduale miglioramento; le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale
Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio con valori barici sino a 1015 hPa. Tuttavia, infiltrazioni umide riescono a transitare sulle regioni settentrionali causando residuo maltempo, ma in miglioramento. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.
Meteo Milano oggi
Dopo il maltempo della notte con accumuli pluviometrici sino a 60 mm nei settori nord della città, la mattinata di sabato ha fatto registrare un miglioramento del tempo su Milano, seppur con residua nuvolosità. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio con stabilità sul capoluogo, salvo brevi acquazzoni a ridosso delle Alpi. Stellato nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature estive e comprese tra +15/+16°C di minima ed i +25/+26°C di massima.
Meteo Milano domani
Giornata di domenica 7 giugno caratterizzata da una mattinata stabile su tutta la Lombardia, con cieli sereni o poco nuvolosi sulla città di Milano. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con tempo stabile su Milano, stellato nottetempo. Temperature in lieve aumento e comprese tra +17/+18°C di minima ed i +27/+28°C di massima.
Prossima settimana attesi passaggi instabili
Avvio della prossima settimana atteso con tempo inizialmente stabile. Giornata di lunedì e martedì nel complesso stabili su Milano con temperature estive, seppur con innocui addensamenti di passaggio. Maltempo possibile per la giornata di mercoledì per il passaggio di un impulso instabile con rischio nubifragi sulla Lombardia e deciso calo termico.
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Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.